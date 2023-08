Nu afslører hun: Det kigger hun efter i en mand

Selena Gomez nyder måske singlelivet, men det betyder ikke, at hun ikke tænker på fremtiden.

Og selvom hun i sin nyeste sang 'Single Soon' hylder det at være alene, så løfter hun nu sløret for, hvad hun søger efter i en partner.

Det gør hun i radioprogrammet SiriusXM Hits 1 LA

Selena Gomez og The Weeknd dannede par i ti måneder i 2017, inden de slog op. Foto: CAMERA PRESS/Lumeimages/ All Ove

'Du skal være en cool mand. Ikke cool som i den forstand, at folk synes, du er cool. Du skal bare være sød, venlig og få mig til at grine. Og så skal du være god mod min familie og folk omkring dig', lyder det i programmet.

Og i programmet gør hun det samtidig klart, at mens hun venter på den person, der opfylder hendes krav, så har hun ikke noget imod at være single.

'Jeg nyder bare, hvor jeg er, og hvem jeg er. Så når den person kommer ind i mit liv, så skal vedkommende bidrage til det liv, jeg har, og ikke få mig til at føle mig usikker,' siger hun.

Rygterne svirrer

Apropos sangen 'Single Soon', så har flere fans spekuleret i, om sangen handlede om hendes ekskæreste fra 2017, hvor hun datede kollegaen The Weeknd, der har det borgerlige navn Abel Tesfaye.

Det er særligt linjerne 'I don't wanna see a tear. And the weekend's almost here', der har fået fans til at spekulere, da der både kan refereres til The Weeknds navn og hans hit 'Save Your Tears'.

Instagram-profilen HollywoodLifes har sågar lavet et opslag, hvor de spørger deres følgere, om de også tror, at sangen, der handler om at slå op med sin kæreste og have en fest med sig selv, skulle være inspireret af Selena Gomez' brud med The Weeknd.

Men det afviser hovedpersonen pure.

'Det kunne ikke være længere fra sandheden', skriver hun i en kommentar til opslag og maner rygterne i jorden,' skriver hun i en kommentar til opslaget.

