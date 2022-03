Nu arbejder han for Aldi

Efter en fyreseddel har Tony Chimel igen fundet arbejdsglæden.

'Er kommet videre i livet efter WWE, og det er forrygende', skriver han på sin Twitter-profil.

Men man må sige, der er tale om noget af et karriereskifte.

For Tony Chimel oplevede The Rock katapultere mod stjernerne i wrestling-verdenen. Han var der, da Hulk Hogan body-slammede den 240 kilo tunge Andre the Giant til Wrestlemania III i 1987.

Han blev selv super-kicked ved ringside under Shawn Michael og Bret Harts Iron Man-kamp ved Wrestlemania XII i 1996. Og selv om han var helt nede på knæ, oplevede han endda at blive fyret i ringen for rullende kameraer i 2004 af WWE-direktør Kurt Angle, som kommentatorerne beskrev som 'ude af kontrol'.

Tony Chimel vendte tilbage til WWE-ringen, hvor han igennem mere end 20 år var fast announcer under 'Friday Night Smackdown'. I alt blev det til 38 år hos WWE, inden han først blev opsagt og siden fritstillet i 2020, da covid 19-pandemien satte ind.

Mange ligheder

Nu står den så på en otte timers arbejdsdag hos den Aldi-ejede supermarkedskæde Trader Joe's.

Det var Chimels kone, der opdagede skiltet 'medarbejdere søges'. Chefen var stor WWE-fan, genkendte Chimel og ansatte ham.

- Der er mange ligheder, for hos WWE ville de altid gerne frembringe smil hos folk, og hos Trader Joe's forsøger de at få kunderne til at føle sig glade, siger han i et Youtube-interview med underholdningsjournalisten Chris van Vliet.

- Hvis du er her og leder efter noget, hjælper vi dig og finder det. Hvis du er i Home Depot (en anden amerikansk butikskæde, red.), siger de bare, 'Yeah, det er på gang 58' og sender dig derned. Vi følger dig derhen, hvor du vil. Og det er rart, kunderne er som kult-følgere ... Jeg forstod det ikke i starten, men nu hvor jeg har været her et år, er jeg blevet en af dem, siger Tony Chimel, der sidste år fyldte 60 år.

Vil du gerne spørge Chimel om vej til hylden med ris og pasta, skal du lede efter ham hos Trader Joe's i Fort Myers, Florida, hvor han bor.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladets mediemagasin 'Q&CO' havde premiere torsdag. Lyt med herunder eller i din podcast-app.