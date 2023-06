Nu begynder det: Dukker smilende op til retssag

Kevin Spacey er fra onsdag omdrejningspunkt i en retssag i London, hvor han er tiltalt for seksuelle overgreb mod fire mænd

Retten er sat mod hollywoodskuespiller Kevin Spacey, der onsdag sidder på anklagebænken i London tiltalt for 12 tilfælde af seksuelle overgreb mod i alt fire mænd.

Og den 63-årige skuespiller dukkede da også op onsdag formiddag med et smil til de fremmødte fotografer, inden han sammen med sine advokater tog plads i retssalen.

Kevin Spacey skal efter planen igennem en fire uger lang retssag. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Retten skal ifølge The Guardian afgøre, om 'House of Cards'-skuespilleren er skyldig i fem tilfælde af seksuelle overgreb mod tre forskellige mænd, som nu er i 30'erne og 40'erne. Overgrebene fandt ifølge tiltalen sted mellem 2005 og 2013, og anklagen blev præsenteret for Spacey i maj sidste år.

I november blev Spacey tiltalt for yderligere syv tilfælde af overgreb mod en fjerde mand, som ifølge anklagen skulle være fundet sted mellem 2001 og 2005.

Kevin Spacey nægter sig skyldig i alle anklager.

Kevin Spacey mødte onsdag formiddag op ved Southern Crown Court i London. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Boede i London

Selvom han både er født og bosat i USA, boede Kevin Spacey fra 2004 til 2015 i London, hvor han var kunstnerisk direktør for teatret The Old Vic.

Kevin Spacey har i løbet af sin karriere modtaget adskillige priser, heriblandt to oscarstatuetter for henholdsvis 'The Usual Suspects' i 1996 og 'American Beauty' i 2000.

Siden anklagerne mod ham kom frem, er hans karriere dog smuldret. Blandt andet blev han fyret fra Netflix-serien 'House of Cards', hvor han havde hovedrollen.

Efter fyringen blev Kevin Spacey tvunget til at betale 227 millioner kroner i erstatning til produktionsselskabet bag serien, MRC. Fyringen betød, at sæson seks skulle omskrives og forkortes.

Retssagen mod Kevin Spacey forventes at strække sig over fire uger.