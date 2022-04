Nu bekræfter de

Den er god nok.

De mange fans af 'Breaking Bad', der tog turen med over i spin-off-serien 'Better Call Saul', kan se frem til et glædeligt gensyn i den sjette og sidste sæson.

For mens Bob Odenkirk naturligvis vil indtage sin faste rolle som Saul Goodman, er det nu bekræftet, at 'Breaking Bad'-stjernerne Bryan Cranston og Aaron Paul, der spillede rollerne som henholdsvis Walter White og Jesse Pinkman, også bliver en del af den sjette og sidste sæson.

'De vender tilbage', lyder det kort på 'Better Call Saul's officielle Twitter-profil.

Fandens skam

Den elskede narko-duos retur har været genstand for heftige spekulationer, efter seriens skabere udtalte følgende til Variety:

- Det ville være en fandens skam, hvis serien sluttede uden dem, som Vince Gilligan sagde.

Og 'deres to verdener krydses på en måde, man aldrig har set før', som Peter Gould formulerede det.

Gould har da også allerede udtalt sig om deres retur, men uden at løfte sløret for meget.

- Jeg vil ikke afsløre noget for publikum, men jeg vil sige, at det første spørgsmål, vi havde, da vi begyndte på denne her serie, var: 'Kommer vi til at se Walt og Jesse i denne her serie?'. I stedet for at undvige, vil jeg bare sige 'ja'.

- Hvordan eller under hvilke omstændigheder må du selv finde ud af, men jeg er nødt til at sige, at det er én af mange ting, du vil opdage i denne sæson.

Den sidste sæson af 'Better Call Saul' har premiere 19. april på Netflix.