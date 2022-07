Nu bekræfter han: Ikke færdig

Det er ikke kun formuen, der boomer hjemme hos Elon Musk, der er verdens rigeste mand. Det gør børneflokken, der nu tæller yderligere to, også.

Og mangemilliardæren har ikke ligefrem planer om at stoppe med at formere sig.

Til spørgsmålet fra Page Six om, hvor mange børn Musk gerne vil have, lyder svaret således:

'Så mange som jeg er i stand til at tilbringe tid med og være en god far for.'

På sin 'hjemmebane', mediet Twitter, som mangemilliardæren for øjeblikket forsøger at forhandler med om at overtage platformen, har Musk givet udtryk for, at han vil gøre sit for at nedbringe den negative befolkningsvækst.

'Gør mit bedste for at hjælpe den negative befolkningsvækst' skriver Musk i et Tweet.

Tweetet og udtalelsen kommer efter, at det torsdag kom frem, at Musk sidste år fik tvillinger med 36-årige Shivon Zilis, der er chef i Musks firma Neurolink.

Da medie Page Six lykønskede Musk med den udvidede børneflok, svarede milliardæren 'tak' efterfulgt af et 'bravo for storfamilier.'

Tvillingerne, der er født i november sidste år, kom til verden bare få uger før, at Musk sangerinden Grimes fik datteren Exa.