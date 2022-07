Nu efterforskes hun igen

Knap en måned efter den store retssag mod eksmanden Johnny Depp er Amber Heard atter havnet i juridiske problemer.

For en talsmand for det australske ministerium for landbrug, vand og miljø fortæller, at 'Aquaman'-stjernen efterforskes i en sag, der stammer syv år tilbage.

- Vi efterforsker hændelsen, hvor Heard i 2015 importerede sine to hunde ulovligt til Australien, lyder ordene fra talsmanden ifølge norske Dagbladet.

Amber Heard og Johnny Depp var gift i den periode, hvor sagen om hundene er fra.

Den amerikanske skuespillerinde sigtes for at have taget parret to hunde, Pistol og Boo, ind i landet uden at registrere dem ved indrejse trods de strenge karantæneregler i Australien med ti dages karantæne ved indrejse.

I 2015 blev Amber Heard sigtet for to tilfælde af ulovlig import af hundene. Men efter at have erkendt sig skyldig i forfalskning af rejsedokumenter i retten, blev sagen afsluttet.

Men nu vil det australske ministerium indhente vidneforklaringer, så anklagemyndigheden kan vurdere, om beviserne er tilstrækkelige til at bringe sagen op igen.

Amber Heard har i skrivende stund ikke kommenteret på sagen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den amerikanske skuespillerinde tabte den store retssag mod sin eksmand for lidt over en måned siden. Foto: Elizabeth Frantz/Ritzau Scanpix

Den store taber

Det er bare lidt over en måned siden, at den amerikanske skuespillerinde kæmpede mod sin eksmand, Johnny Depp, bag retten store døre - en sag, som hun endte med at tabe.

'Aquaman'-stjernen skal betale 58 millioner kroner til sin tidligere ægtefælle, mens Johnny Depp skal punge 13,9 millioner kroner ud i erstatning til sin ekskone.

- Jeg har ingen ord for den skuffelse, jeg føler i dag. Jeg er knust over, at bjerge af beviser stadig ikke var nok til at gå op imod den uforholdsmæssigt store magt og indflydelse, som min eksmand har,' lød det fra Amber Heard kort efter dommen i starten af juni.

Meget tyder dog på, at skuespillerinden ikke har tænkt sig at give op endnu - hun har nemlig anket dommen.

Du kan se højdepunkterne fra den store retssag mellem Amber Heard og Johnny Depp i videoen nedenunder.