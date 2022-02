Nu er de endelig skilt

Næsten to år efter, de gik fra hinanden, er Megan Fox og Brian Austin Greens skilsmisse nu gået igennem

Det forhenværende skuespillerpar Megan Fox og Brian Austin Green har ventet på at kunne komme endeligt videre med deres liv, efter de med mere end ti år som par i bagagen valgte at gå hver til sit i maj 2020.

Nu er skilsmissen endelig faldet på plads, kan TMZ berette ud fra retsdokumenter i sagen.

Det sker ganske kort tid efter, at Brian Austin Green har meddelt, at han og kæresten, Sharna Burgess, venter barn sammen.

Også Megan Fox har siden bruddet fundet kærligheden på ny og har forlovet sig med rapperen Machine Gun Kelly.

Ifølge TMZ blev skilsmissen godkendt af en dommer tirsdag. Allerede i oktober kunne mediet rapportere, at en del af aftalen gik på parrets tre børn, som de i fremtiden skal have delt forældremyndighed over.

Megan Fox, der er særligt kendt for sin rolle i 'Transformers'-serien, og Brian Austin Green, som mange nok husker fra 'Beverly Hills 90210', blev forlovet i 2006, men gik fra hinanden første gang i 2009.

Det turbulente forhold fortsatte dog kort tid efter, og i 2010 blev de gift på Hawaii. I 2012 fik de deres første søn, og siden er to mere kommet til.

I 2015 søgte Megan Fox om at blive skilt fra Brian Austin Green, men i 2019 blev skilsmissebegæringen trukket tilbage. I foråret 2020 var der dog ingen vej tilbage for det forhenværende Hollywood-par.