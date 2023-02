Nu er det helt sikkert: Får lov at fortsætte

Det er efterhånden en føljeton uden ende, men nu skulle den være god nok:

Filmen 'Rust' bliver endegyldigt til noget, og Alex Baldwin kommer til at fuldføre sin hovedrolle, når optagelserne genoptages i april, selv om han er tiltalt for uagtsomt manddrab i forbindelse med tidligere optagelser til filmen.

Den 64-årige skuespiller blev januar tiltalt for at have skudt filmfotografen Halyna Hutchins med en rekvisitpistol, der ikke skulle have været ladt, og dermed forårsagede han ufrivilligt hendes tragiske død tilbage i efteråret 2021.

Hilaria Baldwin beder pressen om at holde sig væk. Familien er blevet jagtet af pressen efter at hendes mand, Alec Baldwin, blev tiltalt for uagtsomt manddrab.

Men det får altså ikke konsekvenser for hverken filmens færdiggørelse eller Alec Baldwins bidrag dertil.

Han skal endda fortsat producere 'Rust'. Det slår produktionsselskabet Rust Movie Productions, der står bag filmen, nu fast, skriver flere medier - heriblandt Metro.

En bevæget og chokeret Alec Baldwin kort efter, at han fik at vide, at han ved et uheld havde dræbt filmfotografen Halyna Hutchins og såret filmens instruktør med en ladt rekvisitpistol. Foto: Jim Weber/The New Mexican

Som tidligere annonceret vil Joel Souza, der også blev ramt af skud fra Baldwins rekvisitpistol i samme hændelse, returnere som instruktør, ligesom afdøde Hutchins' mand, Matthew, vil fungere som executive producer på filmen.

Meldingen kommer, efter at der ellers gik rygter i januar om, at 'Rust' med Baldwins tiltale risikerede at blive skrinlagt.

Sammen med instruktør Joel Souza - og Baldwin - vender også en lang række andre originale besætningsmedlemmer tilbage til projektet.

- Selv om at det er bittersød fornemmelse, er jeg taknemmelig for at et strålende og dedikeret nyt produktionshold slutter sig til det tidligere cast og besætning, og forpligter sig til at fuldføre det, Halyna og jeg startede, udtaler Joel Souza.

Han fortsætter:

- Alle mine anstrengelser med denne film vil være viet til at ære Halynas arv og gøre hende stolt. Det er et privilegium at se det her lykkes på hendes vegne.