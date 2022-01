Nu er det officielt: Vil have sagen til at gå om

Ghislaine Maxwell er dømt for at hjælpe Jeffrey Epstein til at begå seksuelle overgreb mod unge teenagepiger.

Ghislaine Maxwells advokater har anmodet om, at sagen skal gå om, efter et medlem af nævningetinget har afsløret, at han var et offer for seksuelt misbrug som barn

Onsdag har jetsetteren Ghislaine Maxwells advokater anmodet om, at hendes sag skal gå om ved retten.

Et medlem af nævningetinget oplevede nemlig selv seksuelt misbrug som barn, og det kan han have skjult under udvælgelsen af nævninge, mener advokaterne.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt The Guardian.

Det er nævning nummer 50, Scotty David, sagen omhandler, men det vides endnu ikke, hvad dokumenterne fra advokaterne specifikt indeholder af informationer. De er nemlig indsendt under fortrolighed, og derfor har pressen ikke indsigt i indholdet.

Ghislaine Maxwell er anklaget for at have hjulpet milliardæren Jeffrey Epstein i hans forbrydelser. Foto: Corredor99/MediaPunch/Ritzau Scanpix

Dømt i sagen

Maxwell blev dømt for fem af anklagepunkterne i sagen om, at hun hjalp den nu afdøde milliardær Jeffrey Epstein med at begå seksuelle overgreb på kvinder og piger helt ned til 14 år.

Sagen blev afgjort i slutningen af sidste år, og allerede i begyndelsen af januar meldte en af Maxwells advokater ud, at sagen burde gå om på grund af nævningen, der kan have påvirket sagens udfald.

Efter retssagens afgørelse fortalte nævningen i et interview, at han selv havde oplevet seksuelt misbrug som barn, og angiveligt skulle han have fortalt de andre nævninge om sine oplevelser under voteringen, hvilket fik dem til at se sagen fra et offers perspektiv, lyder det.

Under udvælgelsen af nævningetinget skulle de potentielle nævninge besvare et spørgeskema, hvori der indgik spørgsmål om, hvorvidt de selv havde oplevet seksuelt misbrug.

Scotty David fortæller ifølge The Guardian, at han ikke kan huske de pågældende spørgsmål, men at han har svaret ærligt på samtlige spørgsmål.