Nu er det slut: Stjernepar går fra hinanden

Romancen er løbet ud i sandet for rapperen Tyga og sangerinden Avril Lavigne, der nu har besluttet at gå hver til sit

Det kom som et stor overraskelse for de fleste, da der tilbage i februar florerede rygter om, at popstjernen Avril Lavigne og rapperen Tyga havde indledt et romantisk forhold.

En måneds tid efter blev rygtet om det umage par bekræftet, da de blev set kysse til modeugen i Paris.

Nyheden var ekstra opsigtsvækkende, fordi det skete blot to uger efter, at Avril Lavigne havde meddelt offentligheden via en talsperson, at hun havde brudt forlovelsen med den amerikanske sanger Mod Sun.

Romancen mellem den 33-årige rapstjerne Tyga og den 38-årige 'Sk8ter Boi'-sangerinde Avril Lavigne ser dog ud til at have nået sin ende.



Nu skriver TMZ nemlig, at de to stjerner gået fra hinanden. Det samme gør People, der også har fået bruddet bekræftet.

Annonce:

Ifølge mediet skulle Avril Lavigne og Tyga have stoppet deres forhold for uger tilbage, men der skulle angiveligt ikke være nogle tegn på dårlig stemning mellem de to efter bruddet.

Helt op til bruddet skulle kærligheden ellers have blomstret i fuld flor. I hvert fald skulle rapperen efter sigende have foræret Avril Lavigne et smykke til en værdi på 80.000 dollars svarende til cirka 545.000 kroner.

De to musikere har begge tidligere haft forhold til andre kendisser.

Avril Lavigne har blandt andre været gift med forsangeren i Nickelback, Chad Kroeger, mens Tyga har dannet par med Kardashian-stjernen Kylie Jenner.