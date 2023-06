Nu er det slut: Voldtægtsanklager afvist

Den franske filminstruktør Luc Besson kan onsdag formentlig ånde lettet op.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har den franske Cour de cassation (den øverste appeldomstol, red.) endeligt afvist anklagen om voldtægt, som har klæbet til instruktøren siden 2018.

Her stod den hollandsk-belgiske skuespiller Sand Van Roy frem og anklagede den nu 64-årige Luc Besson for gentagne gange at have voldtaget hende i en periode over to år.

Sand Van Roy har flere gange forsøgt at gå rettens vej. Foto: Christophe Simon/Ritzau Scanpix

Lang proces

Tilbage i starten af 2019 droppede anklageren dog sagen mod filminstruktøren, da der ikke var beviser nok. Senere samme år blev den genåbnet, da skuespillerinden kom med nye beskyldninger.

Og for omtrent et år siden afviste appeldomstolen i Paris nok engang anklagerne. Onsdagens afgørelse betyder, at der nu ikke er flere muligheder for at appellere i sagen.

Sand Van Roy gik første gang til politiet i Paris i maj 2018 med anklager om, at Besson skulle have voldtaget hende samme nat på Hotel Bristol. Hun forklarede dengang, at hun drak en kop te, følte sig utilpas og derpå mistede bevidstheden.

Efterfølgende kunne hun huske at have været udsat for et seksuelt overgreb, mens hun havde været besvimet.

Sand Van Roy og Luc Besson kendte hinanden, fra da de arbejdede sammen på filmen 'Valerian and the City of a Thousand Planets'.

Luc Besson er især kendt for film som 'The Fifth Element' og 'Leon'.