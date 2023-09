Nu er dødsårsagen offentliggjort

Den 76-årige musiker døde efter længere tids sygdom.

Ifølge familien døde Jimmy Buffet i sit hjem i Sag Harbor, New York, fredag aften omringet af familie og venner. Jimmy Buffet døde af merkelcellehudkræft, som han blev diagnosticeret med for fire år siden. En sjælden og aggressiv form for hudkræft, der viser sig som violette buler og typisk rammer personer over 70 år.

En hemmelighed, som han har holdt på i fire år, det er nemlig først nu, det kommer frem, at den amerikanske musiker havde kræft.

I en erklæring skriver familien, at Jimmy Buffet modtog behandling for kræften helt til det sidste, mens han stadig optrådte for sidste gang i begyndelsen af juli.

Solgte millioner

Jimmy Buffett stod blandt andet bag nummeret 'Margaritaville' fra 1977, der endte ottendepladsen på den amerikanske hitliste.

Hans karriere strakte sig over mere end 50 år, hvor han solgte millioner af album. Ifølge Variety blev albummet 'Songs You Know by Heart' fra 1985 solgt i mere end 7 millioner eksemplarer verden over.

Jimmy Buffett efterlader sig sin kone, Jane, deres to døtre, Sarah og Savannah, og sønnen, Cameron.