Nu er han dømt

Der udspandt sig et sandt drama, inden Britney Spears og Sam Asghari 9. juni blev gift ved et storslået bryllup i deres private hjem.

Hendes første ægtefælle, Jason Alexander, trængte ind på parrets private område, hvor han blev overmandet af sikkerhedsfolk og senere overdraget til politiet.

Nu har 40-årige Alexander fået sin dom.

Den lyder på 128 dage bag tremmer. Det skriver TMZ.

Jason Alexander har allerede afsonet 64 dage af sin dom, der dog også omfatter, at han ikke må opsøge Britney Spears frem til august 2023.

Under retssagen fortalte vagten, der siden hændelsen er blevet fyret sammen med resten af sikkerhedsholdet, at Jason Alexander gik målrettet efter sangerindens soveværelse efter at have sneget sig ind på grunden, og var kommet ind i hovedhuset. Vagten fortalte, at Jason Alexander forsøgte at åbne Britneys soveværelsesdør, mens hun var inde bag døren, der dog var låst.

Gift i 55 timer

Sikkerhedsvagten fortalte yderligere, at eksmanden blev ved med at gentage, at han var nødt til at snakke med Britney og ledte efter hende, selvom han ikke stod på gæstelisten.

Han kunne derudover også fortælle, at Jason Alexander var blevet set i udkanten af ​​Spears' grund flere gange op til brylluppet - så sent som dagen før den store dag, selvom han fik besked på at holde sig væk.

Britney Spears var kun gift ganske kortvarigt med Jason Alexander. Helt præcist 55 timer som ægtefolk blev det til i 2004, da de giftede sig under en våd bytur i Las Vegas. Hendes hold af jurister hurtigt fik annulleret ægteskabet.

