Nu er han far til ni

Alt imens Elon Musk har styrtblødt milliarder, er børneflokken vokset.

Elon Musk, der er verdens rigeste person, har nemlig angiveligt fået tvillinger sidste år med en topchef fra en af hans virksomheder.

Det skriver erhvervsmediet Business Insider, der har fået indsigt i retsdokumenterne, og netop af retsdokumenterne fremgår det, at Tesla-stifteren sidste år i november fik tvillinger med 36-årige Shivon Zilis, der er chef i Musks firma Neurolink.

Af selvsamme retsdokumenter fremgår det, at Musk og Zilis var et smut i retten i Texas, hvor de bad om et navneskift, således at tvillingerne kom til at hedde Musk til efternavn og Zilis til mellemnavn.

Tvillingerne, som Musk ifølge Business Insider, som flere store medier såsom Reuters og The Guardian ligeledes citerer fra, har med Shivon Zilis, er født bare få uger, før Musk og ekskæresten, sangerinden Grimes, fik datteren Exa.

Ser ikke sin datter

Står oplysningerne til troende, er verdens rigeste mand nu far til ni.

Dog er det ikke alle Musks børn, der ønsker at have noget med ham at gøre.

Elon Musks 18-årige transkønnede datter har anmodet om en ændring af navn og fødselsattest i forbindelse med sit kønsskifte.

Men en anden grund til navneskiftet er også, at 'hun ikke længere bor sammen med eller ønsker at være i familie med sin biologiske far på nogen måde'.

Musk blev skilt fra sin ekskone, Justine Wilson, i 2008 efter otte års ægteskab.

Inden da nåede de også at få tvillinger i 2004 og trillinger i 2006. Den datter, der nu ikke længere vil have noget med sin far at gøre, tidligere Xavier Alexander Musk, er den ene halvdel af tvillingeparret. Hun går i dag under navnet Vivian Jenna Wilson.

