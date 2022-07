Nu er han far til otte

Den 41-årige amerikanske skuespiller, musiker og komiker Nick Cannon er - igen - blevet far.

I et opslag på Instagram bekræfter modellen Bre Tiesi, at hun og Nick Cannon er blevet forældre til deres første fælles barn, en søn. Mens det er første gang, at Bre Tiesi bliver mor, er sønnen Cannons ottende barn.

'Jeg gjorde det. En helt naturlig umedicineret hjemmefødsel. Det var den mest ydmyge/grænseoverskridende og samtidig vækkende og totalt styrkende oplevelse', skriver Bre Tiesi i opslaget.

Hun sender desuden en tak til det hold, der hjalp med at bringe sønnen sikkert til verden samt til Nick Cannon.

'Denne oplevelse har ændret mig for altid, og jeg kunne ikke have bedt om en mere fantastisk og støttende partner. Far var der for os. Jeg kunne ikke have gjort det uden dig', skriver hun.

I et andet opslag afslører hun, at sønnen kom til verden for en måned siden.

Flere på vej

Den en måned gamle søn er således blevet en del af en børneflok, der i forvejen tæller syv søskende.

Sidste år kunne Nick Cannon byde tre børn velkommen til sin familie, da han sammen med model Alyssa Scott blev forældre til sønnen Zen, der på tragisk vis mistede livet til kræft efter fem måneder, samt blev far til tvillingerne Zion og Zillion.

Tvillingernes mor, dj og tv-producent Abby De La Rosa, afslørede tidligere på sommeren, at hun er gravid igen uden at nævne, hvem faderen er. Cannon bekræftede dog senere i en podcast, at han ikke kun ventede barn med Bre Tiesi.

Cannon har da også tidligere udtalt, at han ikke tror på monogami, og det uddybede han i den forbindelse.

Her fortalte han, at sex hjalp ham igennem sorgen over tabet af sønnen Zen, selvom hans terapeut havde rådet ham til at gå i cølibat.

- I december begyndte jeg at knalde som en gal. Jeg brød cølibatet. Men jeg havde nok på det tidspunkt klaret at være i cølibat i halvanden måned, siger han i podcasten.

Nick Cannon har også de to 11-årige tvillinger Moroccan og Monroe med ekskonen Mariah Carey samt femårige Golden 'Sagon' og etårige Powerful Queen, som han deler med Brittany Bell.

