Nu er han fundet

Mandag blev 'Jackass'-stjernen Bam Margera meldt savnet og eftersøgt af politiet, efter han forlod en afvænningsklinik i Florida, uden at have tilladelse til det.

Men nu kan det amerikanske medie TMZ rapportere, at politiet har fundet den 42-årige Bam Margera.

Margera havde forskanset sig på et hotel i Delrey Beach efter at være smuttet fra behandlingscentret, og politiet fandt ham onsdag, hvorefter de eskorterede ham tilbage. TMZ skriver, at han fulgte med frivilligt uden at kæmpede imod.

Centerlederen fortæller, at Bam Margera var beordret på afvænningsklinikken af retten, og personalet blev bekymrede, da han tog af sted uden tilladelse.

Ifølge TMZ er den 42-årige skateboarder og tv-stjerne i øjeblikket i behandling for et misbrug på den pågældende klinik, som han dog tilsyneladende ikke er tilfreds med.

Derfor valgte han at forlade klinikken i en sort bil mandag lokal tid, og siden da havde ingen set ham. Det fik personalet til at kontakte politiet, som siden ledte efter ham.

Bam Margera har flere gange tidligere kæmpet med misbrug, og så sent som i 2019 var han i afvænning på en klinik i et år, hvorefter han ifølge venner og familie fik det bedre.

Siden er stjernen dog faldet i igen, og ifølge TMZ ønsker familie og venner ham tilbage til klinikken, så han kan få den rette hjælp til sine misbrugsproblemer.