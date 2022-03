Nu er hun endelig fri

Mandag kunne Amanda Bynes så småt begynde at tage forskud på glæderne, men nu kan den tidligere barnestjerne for alvor juble.

En dommer har tirsdag officielt gjort en ende på det værgemål, hun har været sat under siden 2013.

Det skriver flere medier - heriblandt NBC.

Allerede mandag kom det frem, at en dommer havde besluttet, at værgemålet ikke længere var en nødvendighed, og tirsdag er det så endegyldigt blevet fastslået ved en høring.

Hendes forældre, der siden da har været hendes værger, har fuldt ud støttet hendes ønske om at blive sat fri igen. Beslutningen har været længe undervejs, hvor de har forberedt sig grundigt for at sikre, at det hele går som ønsket.

Det fortæller forældrenes advokat, Tamar Arminak, til mediet.

- Hun (moderen Lynn, red.) kunne ikke være mere stolt over, hvad Amanda har opnået ved at komme igennem disse seneste svære år. Både mor og datter er glade for at kunne genstarte deres forhold, uden det involverer dette værgemål, og nu vil de fokusere på det uendelige antal muligheder, der er for Amanda, nu hvor det er overstået, fortsætter advokaten.

Chokerende episioder

Det var i 2013, at Amanda Bynes fik sin mor som værge efter en række chokerende episoder, der skyldtes en bipolar lidelse samt et misbrug af stoffer og alkohol.

Amanda Bynes har siden fået det markant bedre. Hun har gennemført et afvænningsforløb, hvor hun blandt andet mødte Paul Michael, som hun siden er blevet forlovet med.

I 2019 blev hun uddannet ved Fashion Institute of Design and Merchandising i Californien.