Nu er hun gift

Malala Yousafzai er nu en gift kvinde.

Den 24-årige nobelprisvinder og menneskerettighedsaktivist deler på sine sociale medier, at hun tirsdag blev gift i Birmingham England.

'I dag var en særlig dag i mit liv. Asser og jeg er blevet gift og skal være partnere for livet', skriver hun til to billeder, der viser parret ved deres store dag.

Ifølge den unge kvinde var det en traditionel ceremoni mellem de to og deres familie.

'Vi holdt en lille nikkah ceremoni hjemme i Birmingham med vores familier. Vær sød at sende jeres bønner. Vi er spændte på at gå ud på denne her rejse sammen', lyder det.

Nikkah ceremonien er en klassisk muslimsk bryllupsceremoni, der ifølge People ofte holdes i en moské eller i brudens hjem.

Malalas far har også været på Twitter for at lykønske parret og udtrykke sin glæde over deres ægteskab.

'Der er ingen ord. Vi er helt overvældede af glæde og taknemmelighed', skriver han.

Ville ikke giftes

Tidligere har Nobelprisvinderen udtalt, at hun ikke var sikker på, om hun skulle blive gift.

Det gjorde hun i et interview med det britiske Vogue.

'Jeg forstår ikke, hvorfor folk bliver gift. Hvis du gerne vil have en person i dit liv, hvorfor skal du så underskrive et papir? Hvorfor kan det ikke bare være et partnerskab', lød det i juli 2021.

Men helt tydeligt har den 24-årige skiftet mening og sagt sit 'ja' til Asser Malik.

Malala er modtager af Nobels fredspris, som hun fik som 17-årig.

Derudover er hun forfatter og forkæmper for menneskerettigheder og pigers ret til skolegang.