Nu er hun i problemer: Det er skuffende

Modefirmaet Rhode, der har eksisteret de seneste ni år, går nu i flæsket på supermodellen Hailey Bieber.

Det sker, efter hun har lanceret sin egen serie af hudprodukter under navnet 'Rhode', som også er modellens mellemnavn.

Firmaet har i den forbindelse valgt at sagsøge modellen for krænkelse af deres brand.

Det er Rhodes ejere, Purna Khatau og Phoebe Vickers, der har oprettet søgsmålet imod den 25-årige model, der er gift med popstjernen Justin Bieber.

Det skriver People, der har fået adgang til dokumenter i sagen.

Store bekymringer

I dokumenterne fremgår det, at Khatau og Vickers lancerede deres brand i 2013, og at de siden har arbejdet 'dedikeret for at passe og få Rhode til at vækste med mange personlige ofringer til følge'.

Det fremgår videre, at brandet nu bliver betragtet som et luksuriøst brand, som sælges i luksusbutikker, blandt andet Saks Fifth Avenue og Neiman Marcus, og at de forventer at tjene 14,5 millioner dollars i år.

Tøjet er igennem tiden blandt andre blevet båret af store stjerner som Beyoncé, Rihanna og Mindy Kaling.

Bieber lancerede sine hudprodukter tidligere denne måned, og ifølge ejerne af Rhode har de med det samme oplevet 'forvirring på markedet' - især i kraft af Biebers markedsføring på de sociale medier.

'Vi har store bekymringer for fremtiden', lyder det fra Khatau i dokumenterne.

'Vi har puttet blod, sved og tårer ind i vores brand i årevis. Det er skuffende for mig, at en iværksættende kvinde, som vi i lang tid har været fans af, prøver at ødelægge, hvad vi har opbygget', lyder det videre.

Hailey Bieber er gift med Justin Bieber. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Vil stoppe hende

Ejerne bag Rhode har i forbindelse med sagen anmodet retten om, at Bieber bliver nægtet tilladelse til at bruge navnet 'Rhode' til hendes brand.

'Brandet Rhode er alt, vi har arbejdet på at opnå, og at hun bruger vores navn skader vores virksomhed, vores ansatte, vores kunder og vores partnere', lyder det fra ejerne.

Ifølge dem har Bieber forsøgt at købe rettigheder til navnet længe, men uden held.

'Desværre har det at Hailey i øjeblikket fokuserer på hudprodukter og vi på mode ikke gjort, at vi har kunnet undgå, at der er kommet forvirring på markedet, og det vil der også være i fremtiden', lyder det i dokumenterne, hvor ejerne også udtrykker bekymring over, at Hailey Bieber angiveligt har planer at udvide sit brand til også at inkludere tøj.

De understreger, at de ikke har noget imod konkurrence, men at de ikke vil acceptere, at deres navn bliver brugt af en konkurrent.

Også firmaets advokat udtrykker sig i kritiske vendinger om supermodellens brug af deres brandnavn.

'Vi forstår selvfølgelig, at Hailey gerne vil bruge sit mellemnavn til sit brand, men loven er klar: Du kan ikke lave denne her slags forvirring om brandet, bare fordi du gerne vil bruge dit navn', lyder det fra advokat Lisa T. Simpson.

People har forsøgt at få en kommentar fra Hailey Bieber, men uden held.

