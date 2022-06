Nu er hun selv på Onlyfans

Denise Richards' 18-årige datter Sam Sheen er for nyligt kommet på Onlyfans, og det har skabt røre i andedammen.

Sam Sheens far, skuespiller Charlie Sheen, har nemlig givet Denise Richards skylden for, at deres datter er kommet på Onlyfans, hvor der deles pikant og letpåklædt indhold.

- Hun er 18 år gammel nu og bor hos sin mor. Det her er ikke sket under mit tag. Jeg tolererer det ikke, men da jeg ikke er i stand til at forhindre det, har jeg opfordret hende (datteren, red.) til at holde det stilrent, kreativt og ikke ofre sin integritet, sagde Charlie Sheen blandt andet til Page Six.

Nu har Denise Richards selv oprettet en profil på det omtalte medie. Richards opkræver omkring 175 kroner om måneden for adgang til hendes indhold. Det er 35 kroner mere end datterens pris.

Det er ikke min skyld

Denise Richards afviser, at hun er skyld i datterens beslutning om at komme på Onlyfans.

'Jeg har fået mange negative beskeder den sidste uge. Jeg ville ønske, at jeg havde den selvsikkerhed, som min18-årige datter har. Og jeg kan ikke dømme hende for hendes valg. Jeg var med i 'Wild Things' og Playboy, og hendes far burde heller ikke dømme hende. Og at være i stand til at ignorere negativiteten i den alder. Det tog mig mange år, og jeg kæmper til tider stadig med det', skriver hun i et opslag på Instagram, hvor hun fortsætter:

'Jeg har lige lært, hvad Onlyfans handler om de seneste måneder. Den fordømmelse, der er, fordi kvinder og mænd, der arbejder inden for voksenfilm-industrien, er på platformen... Jeg forestiller mig også, at de er på Instagram og Twitter. Er der virkelig en forskel på at poste et billede af dig selv i bikini på Instagram? Vi har alle gjort det. Jeg er rimelig sikker på, at Instagram, Facebook og Twitter tjener rimelig godt på os'.

