Nu er stjerne fra storfilm tiltalt: Udnyttede unge piger seksuelt

Ifølge flere amerikanske medier blev skuespilleren anholdt i sit hjem i Nevada tirsdag, efter en flere måneder lang politiefterforskning af anklager mod ham for seksuelt misbrug

Den indfødte amerikaner Nathan Chasing Horse, der spillede med i 'Danser med ulve' og blev anholdt i sidste uge, er nu officielt tiltalt for seksuelle overgreb, menneskehandel og børnemishandling

Vilde anklager har ramt den indfødte amerikanske skuespiller Nathan Chasing Horse, som er kendt fra den Oscar-vindende Kevin Costner-film 'Danser med ulve' fra 1990.

Her spillede han som 14-årig Smiles A Lot - et medlem af Sioux-stammen i filmen.

Som Ekstra Bladet skrev for nylig, blev skuespilleren i sidste uge anholdt i sit hjem i Las Vegas i delstaten Nevada efter en flere måneder lang politiefterforskning af anklager mod ham for seksuelt misbrug.

Nathan Chasing Horse skulle have ledet en kult, hvor han gennem to årtier har misbrugt unge indfødte amerikanske kvinder, og det førte til, at politiets indsatsstyrke ransagede hans hjem og anholdt ham.

I går blev han så formelt tiltalt for sexhandel, seksuelle overgreb og børnemishandling i Nevada.

Efter sin optræden i 'Danser med ulve' fik Chasing Horse et prædikat blandt stammer over hele USA og i Canada som en såkaldt medicinmand, eller 'heksedoktor', der udførte helbredelsesceremonier.

Politiet hævder således, at han i den rolle overfaldt de unge piger fysisk og seksuelt, havde mindreårige koner og startede en kult.

ud over seksuelle overgreb er Nathan Chasing Horse også tiltalt for bl.a. menneskesmugling. Dømmes han skyldig, kan han se frem til mange, mange år bag tremmer. Foto: Ritzau Scanpix

Selvmordspiller

Chasing Horse er også anklaget for at optage seksuelle overgreb og arrangere sexovergreb på pigerne fra andre mænd, der angiveligt har betalt ham for det.

Overgrebene daterer sig tilbage til de tidlige 00'ere og skulle være foregået i flere stater - herunder Montana, South Dakota og Nevada.

Ifølge retsdokumenter trænede eks-skuespilleren sine koner til at bruge skydevåben og fortalte dem, at de skulle gå i skuddueller, såfremt politiet forsøgte at splitte deres 'familie' ad.

I modsat fald fortalte han sine koner, de skulle tage 'selvmordspiller', hævdes det i anklagekskriftet.