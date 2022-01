Nu er tvillingebroderen også død

De kendte franske tvillinger Igor og Grichka Bogdanoff, 72, blev 15. december begge indlagt på et hospital i Paris, efter at de var blevet smittet med coronavirus.

I tirsdags afgik Grichka Bogdanoff ved døden pga. komplikationer med covid-19, og i dag overgik samme skæbne så desværre hans bror, Igor Bogdanoff.

Angiveligt, i hvert fald.

For nok er han død, og franske Le Monde har fået dødsfaldet verificeret, men familien har endnu ikke offentligt bekræftet, at dødsfaldet er sket pga. coronavirus ligesom i tvillingebroderens tilfælde.

Faktum er dog som skrevet ovenfor, at de begge havde været indlagt på hospitalet med coronavirus i længere tid, inden de døde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Igor Bogdanoff fik kun lov til at leve fem dage mere end sin tvillingebror. Foto: Ritzau Scanpix

Adelig familie

Tvillingerne blev født i Sydfrankrig i 1949, men havde rødder i Rusland og Østrig, hvor de angiveligt stammede fra en adelig familie.

De udviklede en stor interesse for universet og astronomi, og de tog begge en uddannelse i anvendt matematik og teoretisk fysik, før de i slutningen af 70'erne skiftede spor og fik deres eget tv-show i Frankrig ved navn 'Temps X'.

Programmet handlede om alt fra universet til science-fiction og robotter, og de var selv med til både at skrive og producere programmet, som endte med at køre i mere end et årti.

Det gjorde dem til særdeles kendte navne især i det franske - ikke mindst pga. deres dengang særdeles smukke udseende.

Sådan forblev det dog ikke, vil mange nok mene.

Ikke vaccineret

Også i udlandet har tvillingerne således vakt opsigt - ikke mindst i nyere tid, hvor de ironisk nok også er blevet kendte på deres udseende. Bare på en lidt anden måde, vel at mærke.

De har således begge ændret deres udseende drastisk gennem årene. Faktisk så drastisk, at de til sidst slet ikke var til at kende.

Ingen af brødrene har dog nogensinde indrømmet, at eller om de har fået foretaget plastik-kirurgiske operationer.

Hverken Igor eller Grichka var ifølge Le Mondes kilder i øvrigt vaccineret mod coronavirus.

Du kan læse meget mere om brødenes ændrede udseende her (+).