Nu fortæller han hele sandheden

Hvis man kender lidt til tv-serien 'Friends', så ved man formentlig, at Matthew Perry, der i serien spillede Chandler Bing, ikke altid har haft det helt nemt, siden han blev en verdensstjerne.

Skuespilleren kæmpede med et misbrug af alkohol og stærke smertestillende piller under optagelserne, og i 2016 fortalte han, at han slet ikke kunne huske tre af de år, hvor serien kørte.

Nu giver 52-årige Matthew Perry den fulde historie omkring et liv med misbrug, op- og nedture og stjernestatus. Han fortæller, hvordan misbruget startede, og hvorfor han trods successen kun kom længere og længere ud i mørket. Det sker i hans kommende selvbiografi, skriver flere medier - heriblandt Deadline.

Her forlyder det, at det bliver en meget ærlig fortælling, der også kommer til at tage læserne med bag kameraet på 'Friends', der kørte fra 1994 til 2004.

Matthew Perry er den første af 'Friends'-stjernerne, der udkommer med en selvbiografi. Foto: AP/Danny Feld

Selvom bogen blandt andet kommer til at omhandle alvorlige emner som misbrug, så kommer det hele til at blive fortalt med den humor, Matthew Perry er blevet kendt for.

Der er endnu ikke sat en dato på, hvornår bogen kommer. Det forventes dog at blive i efteråret 2022.

