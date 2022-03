Nu fortæller hun endelig sandheden

Pamela Anderson er klar til at sætte skabet på plads og give SIN version af et spændende liv i blitzlysets skær, der både har budt på 'Baywatch', lækket sextape og den ene mere rock'n'roll kæreste end den anden

Pamela Anderson klar til at fortælle sin historie - og hun har en hel del at sige.

Giganten Netflix annoncerede onsdag, at der kommer endnu en celebrity-dokumentar i rækken meget snart, og det bliver altså omhandlende Pamela Anderson, som man kan mene meget om, men som har en historik mere kulørt end de fleste.

Der bliver dermed rigeligt at fortælle.

Pamela Anderson har levet et liv i blitzlysets skær i mange, mange år, og medierne har kastet sig over hende siden start 90'erne som glubske hunde på jagt efter kødben.

Det var dengang, hun brød bredt i gennem og blev folkeeje som blond babe i tætsiddende rød badedragt i rollen som C.J. Parker i serien 'Baywatch'.

Pamela Anderson i 90'erne, da hun fik mangen en mand til at savle i 'Baywatch'. PR Foto

Med det fulgte et liv med pressens bevågenhed og paparazzifotografer efter sig konstant, og mange har måske således følt, at de har vidst alt om Pamela og kendt hende som person gennem årene baseret på, hvad de har læst.

Men nu kommer den RIGTIGE historie fra hestens egen mund.

I gang i flere år

Dokumentaren har ifølge Netflix været i produktion i flere år, og Pamela vil bl.a. kigge tilbage på sit professionelle liv og sin personlige rejse.

Den første afsløring af den kommende dokumentar skete på de sociale medier, hvor Netflix lagde et opslag på Twitter - ledsaget af en note fra Pamela selv:

'Mit liv: Tusind ufuldkommenheder, en million misforståelser. Ond, vild fortabt. Intet at leve op til - jeg kan kun overraske dig. Ikke et offer, men en overlever. Og i live så jeg kan fortælle den virkelige historie', skriver hun.

Pamela Anderson mener, at hun hendes liv har været baseret på rygter og falske historier. Nu sætter hun selv skabet på plads - på Netflix. Foto: Ritzau Scanpix

Brød sig ikke om den

Den nye dokumentar kommer i kølvandet på den meget omtalte Hulu-miniserie 'Pam & Tommy' fra i fjor, der herhjemme - af alle steder - kan ses på Disney+, hvor der blev brugt skuespillere til at fortælle historien om Andersons daværende mand, Tommy Lee, og det stjålne sextape, hun lavede sammen med ham på en båd.

Det skabte overskrifter verden over i 1995, da det blev lækket.

Pamela Anderson var efter sigende ikke glad for, at miniserien fra 2021 skulle fokusere så entydigt på et forfærdeligt kapitel i hendes liv (da sexvideoen gik verden rundt, red.) og dermed gøre hendes personlige krise til banal underholdning.

Men nu får hun altså selv det sidste ord i den nye dokumentar.

Premieredatoen er endnu ikke blevet offentliggjort.