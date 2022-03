Nu giver han igen i voldtægtssag: Vil sagsøge hende

Chris Brown beskyldes for at have voldtaget en kvinde på en yacht i Miami. Nu giver han igen med 'modbeviser'

30. december 2020 skulle Chris Brown angiveligt have voldtaget en kvinde med ukendt navn på rapperkollegaen P. Diddys yacht, der lå til kaj ved en ejendom i Miami. På den baggrund sagsøger hun nu Chris Brown for 20 millioner dollars.

Chris Brown har hele tiden benægtet de voldsomme anklager, og nu giver Chris Brown igen. For at bevise, at samlejet var ønsket fra begge parter, har han i dag offentliggjort lydfiler og skrevne beskeder, hvor kvinden, der anklager ham for voldtægt, udviser et lidt andet lune overfor musikeren.

Det skriver TMZ, som også har været i kontakt med kvindens advokat, Ariel Mitchell, der bekræfter, at kvinden er afsender af beskederne.

Advokaten var ikke blevet informeret om korrespondancen mellem kvinden og Chris Brown og har af den grund valgt at trække sig fra sagen.

- Jeg savner dig

I tekstbeskederne, som musikeren har offentliggjort på sin Instagram-story i dag, giver kvinden udtryk for, at hun savner ham, og at hun vil være sammen med ham.

Det samme gælder for talebeskederne, som han også har offentliggjort i sin story, hvor hun blandt andet siger:

- Jeg vil bare gerne se dig igen.

Præcis hvornår beskederne er sendt til musikeren, fremgår ikke tydeligt af hverken artiklen eller på billederne.

I forlængelse af beskederne i hans story skriver Chris Brown selv: 'Det er slut med at trække mig gennem mudderet. I kan jo alle tydeligt se (blå kasket-emoji). Lad os nu se, om medierne vil bruge den samme energi, som de brugte på at ødelægge mig, på at bringe den sande historie. (...) Man leger ikke med andres liv på den måde.'

Der efterforskes stadig i sagen, men Miami Beach Politi har modtaget beskederne, som vil indgå som nye beviser i sagen.

Se billederne af tekstbeskederne og lyt til lydbeskederne i TMZs artikel.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har onsdag lanceret en ny, ugentlig kultur-podcast med René Fredensborg og Molly Balsby. Lyt til 'Revolver' herunder eller i din foretrukne podcast-app.