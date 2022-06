Nu gør han det - for første gang i fem år

For første gang i fem år fortæller George Michaels ekskæreste, Kenny Goss, nu om popstjernens død.

I et sjældent interview med Piers Morgan Uncensored fortæller Goss, der arbejder som kunsthandler, at han virkelig prøvede at redde 'Wham'-stjernens liv igennem deres forhold.

Ifølge 62-årige Goss kom det derfor heller ikke som et chok for de nærmeste, da George Michael døde.

- Vi forventede alle, at han ville dø. Jeg havde brugt så meget tid, mens vi var sammen, på at bekymre mig om ham, lyder det fra Goss, der fortæller, at George Michael 'hadede', at han bekymrede sig så meget om ham.

Ifølge Goss var der dog lange perioder, hvor glæden i deres forhold overskyggede bekymringerne.

- Hvad jeg altid fremhæver er, at der var langt mere tid, hvor jeg var umådelig lykkelig med ham, end jeg var bekymret for ham. Han sagde altid, at jeg reddede hans liv. Jeg synes, det er lidt meget at sige, men jeg forsøgte virkelig.

George Michael døde af hjertesygdom tilbage i december 2016 - i en alder af blot 53 år.

Det har tidligere også været fremme, at George Michael i flere år kæmpede med et misbrug af stoffer.

George Michael døde i december 2016. Foto: Stefan Wermuth/Ritzau Scanpix

Havde ikke selvtillid

Goss tænker dog trods nedturene i deres forhold tilbage på sit liv med George Michael med stor glæde.

Han beskriver blandt andet George Michael som en af 'de mest ærlige personer, som han har mødt' og fortæller, at han var et meget ærligt og ydmygt menneske.

- Jeg tror ikke, at han nogensinde tænkte, at han havde et øjeblik, hvor han så godt ud i sit liv. Jeg prøvede altid at huske ham på og fortælle ham: 'Du ser virkelig godt ud i dag. Du er en smuk mand', siger Goss.

- Det var meget svært for ham. For folk troede, at han havde en større fornemmelse af, at han var en en flot mand.

- Men hvad han vidste var, at han var en talentfuld mand, en god sangskriver. Og han var en god mand. Han var en af de mest fantastiske mænd i verden.

I interviewet kommer Goss også ind på George Michaels udfordringer med stoffer, i den forbindelse fortæller Goss, at han altid forsøgte at være der for George Michael, men han konkluderer også, at det i sidste ende ikke var nok.

Goss har meget sjældent stillet op til interviews om George Michaels død, men i 2017 åbnede han i et interview med Dallas Morning News op om deres forhold, der sluttede i 2009. Forinden havde de været kærester i flere år.