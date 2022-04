Nu gør han det

Benedict Cumberbatch har tidligere meldt ud, at han havde i sinde at åbne sit hjem for ukrainske flygtninge, og nu gør stjernen alvor af det

Den britiske skuespiller Benedict Cumberbatch vakte opsigt, da han i forbindelse med uddelingen af Bafta-priserne i marts proklamerede, at han håbede at kunne tage i mod ukrainske flygtninge og lade dem bo i sit private hjem.

Nu har 'Sherlock'-stjernen ifølge flere medier, heriblandt amerikanske People, gjort alvor af sin udmelding.

- De har klaret sig ud af Ukraine, og jeg holder øje med deres fremskridt dag for dag, har han ifølge mediet udtalt tidligere på ugen til premieren på 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' om den familie, han skal have boende.

- Beklageligvis skal de igennem noget medicinsk behandling - at sige mere om det ville være en krænkelse af deres privatliv, og at fortælle mere om hvornår de præcist kommer, og hvordan det skal foregå, ville være en krænkelse af mit - men jeg håber at kunne give dem noget stabilitet efter den tumult, de har oplevet, og det kommer til at foregå i mit hjem, sagde han videre.

Det var på den røde løber til Bafta-uddelingen, at Cumberbatch først meddelte, at han ville tage flygtninge ind i sit private hjem. Foto: Vianney Le Caer/Ritzau Scanpix

Kommer med opfordring

Benedict Cumberbatch tilføjede i samme ombæring, at han også støtter organisationen Refugees at Home finansielt, så flere flygtninge kan få et trygt hjem.

Og han understregede, at han håber, andre vil gøre det samme, fordi han mener, der er brug for mere hjælp, end hvad man selv er i stand til at give i sit eget hjem.

- Uanset hvor blide og generøse og omfavnende værter, vi er, har vi ikke samme evner som psykologer og terapeuter, der er nødvendige, når man skal tage sig af den slags ting. Jeg opfordrer folk til at søge hjælp, der kan støtte op om deres egen indsats, og der er allerede indsamlet et fantastisk flot beløb.

- Det gør mig meget, meget stolt af mit land og stolt af, hvad vi kan, når vi er bedst som mennesker, sagde Cumberbatch.