Nu har de gjort det igen

Kourtney Kardashian og Travis Barker er blevet gift for tredje gang

'Og de levede lykkeligt til deres dages ende'.

Sådan lyder det i et opslag fra realitystjernen Kourtney Kardashian, hvor hun deler et billede af hende selv og ægtemanden Travis Barker, efter de netop er blevet gift for tredje gang ved en storstilet ceremoni i Portofino i Italien i weekenden.

'Hr. og Fru Barker', skriver Kourtney Kardashian til et andet opslag, hvor hun ligeledes har delt billeder fra brylluppet, efter parret netop har sagt ja til hinanden.

Kourtney Kardashian var til vielsen klædt i en hvid mini-kjole med et korset og et langt, tilhørende slør, mens Travis Barker bar et sort jakkesæt - begge outfits var fra Dolce & Gabbana, som også sponsorerede brylluppet.

Tredje gang

Til ceremonien var blandt andre Kourtney Kardashians berømte familie, herunder hendes søstre Kim, Kylie, Kendall og Khloe samt Kourtneys mor Kris Jenner, alle samlet for at fejre den store dag.

Også en lang række andre berømtheder var til stede - heriblandt sangeren Machine Gun Kelly samt model og skuespiller Megan Fox.

Ceremonien i Italien er tredje gang, at realitystjernen og Blink 182-trommeslageren er blevet gift.

De blev først gift ved et intimt bryllup i Los Angeles efter Grammy-uddelingen, og derefter blev de juridisk gift sidste søndag i Santa Barbara, Californien.

Kourtney Kardashian har tre børn fra sit tidligere forhold med tv-kendissen Scott Disick, mens også Travis Barker har to børn fra tidligere forhold.