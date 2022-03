Nu har hun meldt sig selv

Mistænkt for overfald, der kostede 87-årig Broadway-sanglærer livet, har meldt sig selv

Den kvindelige mistænkte bag et overfald, som kostede den 87-årige sanglærer Barbara Maier Gustern livet tidligere på måneden, har meldt sig selv.

26-årige Lauren Pazienza meldte sig til politiet i New York City tirsdag, skriver People.

Angiveligt var det hende, som uprovokeret skubbede sanglæreren omkuld foran dennes lejlighed i bydelen Chelsea på Manhattan 10. marts.

Under faldet pådrog Barbara Maier Gustern sig skader på hovedet og døde af sine kvæstelser 15. marts. Fra overfaldet og frem til sin død var Barbara Maier Gustern ikke ved bevidsthed.

Overfaldet blev fanget af et kamera, og billedet af den mistænkte blev efterfølgende flittigt delt.

87-årige sanglærer Barbara Maier Gustern omkom 15. marts efter et uprovokeret overfald. Privatfoto

Ifølge New York Times var 87-årige Barbara Maier Gustern et kendt ansigt i det kreative miljø i New York, hvor hun flere gange arbejdede sammen med Broadway-skuespillere.

Senest i 2019 hvor hun var inde over genopførelsen af 'Oklahoma!' med Tony Award-vinderen Ali Stroker, skriver People.

Lauren Pazienza er nu bag tremmer og sigtet for manddrab.