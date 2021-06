Nu kan du komme på vildt 'Friends'-cruise

Hvis det føles, som om du sidder fast i andet gear, er en kodyl krydstogt-ferie måske lige præcis dét, du har brug for.

Det er i hvert fald muligt gennem 'Cruise With Friends', som tilbyder en seks dages lang luksusferie for 500 mennesker fra 15. maj til 21. maj 2022, hvor hitserien 'Friends' vil være det altoverskyggende tema.

Fronten af skibet Celebrity Equinox, som er hele 315 meter langt. Det er det skib, man vil opholde sig på. Foto: Morris Mac Matzen / Ritzau Scanpix

Tre stop

Udover en masse forskellige arrangementer, der vil være genkendelige fra 'Friends'-universet, vil cruiseren lave tre stop undervejs i henholdsvis Key West, Cozumel og Grand Cayman - for så at sejle tilbage til udgangspunktet i Fort Lauderdale i Florida.

Under hele opholdet vil der i alle døgnets timer være service af den helt store skuffe. Heriblandt 24 timers room-service, fitness, pool, comedy-klub, teater og meget mere.

Fra venstre: David Schwimmer (Ross Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Matthew Perry (Chandler Bing), Courteney Cox (Monica Geller), Jennifer Aniston (Rachel Green) og Matt LeBlanc (Joey Tribbiani).

Underholdning med kendte

Der vil også være kendte mennesker at finde på det store krydstogt. Dog er det ikke meldt ud, hvorvidt de seks stjerner fra den verdensberømte serie vil være til at finde ombord.

Men det behøver heller ikke at være lige præcis de seks hovedpersoner. For i genforeningsafsnittet, der kom for nyligt, har der været et hav af internationale kendte som gæsteskuespillere.