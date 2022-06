Nu kommer han til Danmark

Mens retssagen mellem Johnny Depp og Amber Heard blev afgjort i retten i Virginia onsdag, var førstnævnte ikke til stede.

Han spillede nemlig koncerter i England og rejste ikke hjem til USA for at høre afgørelsen. Koncerterne fortsætter han med at spille efterfølgende, og en af dem bliver i Danmark - helt præcist i Randers.

Det oplyser spillestedet Værket.

Det bliver 29. juni, Johnny Depp gæster Værket i Randers, og det gør han som såkaldt 'special guest' til guitaristen Jeff Beck.

Her spillede Johnny Depp i 2018 til Fredagsrock i Tivoli med bandet The Hollywood Vampires. Foto: Philip Davali

Selvsamme Jeff Beck var ham, Depp spillede koncerter med i England. Den 77 årige guitarist er noget af et rock-ikon, som blev berømt for sin tid i gruppen The Yardbirds, hvor han afløste et andet rock-ikon på guitaren, nemlig Eric Clapton.

Vil du sikre dig billet til koncerten, skal du slippe mellem 595 kroner og 795 kroner.

Highlights: Retssagen mellem Amber Heard & Johnny Depp.

Vandt sagen

Den lange retssag mellem Johnny Depp og Amber Heard nåede endelig til sin afslutning onsdag. Her nåede juryen til enighed om en dom, og dommeren læste afgørelsen op i retten.

Johnny Depp betragtes som vinder i sagen, da han fik medhold i samtlige punkter om bagvaskelse, som var baseret på en klumme, Amber Heard skrev i Washington Post, hvor hun kaldte sig selv et 'offer for hustruvold'.

Omvendt fik Amber Heard blot medhold på et enkelt punkt, der handlede om en udtalelse fra Johnny Depps advokat.