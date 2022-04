Nu kysser hun ham offentligt

Rygterne har svirret længe, og nu lægger Miley Cyrus og hendes flirt ikke længere skjul på, at de er mere end gode venner

Miley Cyrus har fundet kærligheden igen.

Den 29-årige sangerinde kysser nu i fuld offentlighed med Maxx Morando.

Rygterne, om at de to musikere har fundet sammen, har svirret længe, og efter at 'Wrecking Ball'-sangerinden og Liily-trommeslageren delte mundvand på fortovet i West Hollywood, er der vist ikke længere tvivl.

Det amerikanske medie E! News har en stribe af kramme-kysse-billeder af de to turtelduer fra i går.

Der blev sparket gang i de første romance-rygter mellem Cyrus og Morando tilbage i november måned, hvor de hyggede sig gevaldigt til Gucci’s Love Parade-show.

Total hyggestemning mellem de to til Gucci-showet. Foto: Getty Images

Maxx Morando dukkede desuden op til 'Miley's New Year's Eve Party' - et tv-show hun var vært på sammen med Pete Davidson.

Siden skilsmissen fra Liam Hemsworth har Cyrus datet og kysset med flere.

Miley Cyrus og Hemsworth blev hemmeligt gift i julen 2018, men bare ni måneder senere gik powerparret fra hinanden.

Kyssede med kvinde

Kort efter tog nyskilte Cyrus til Italien med lige så nyskilte Kaitlynn Carter. Ved Comosøen fangede fotografer dem kysse hinanden, mens de slikkede sol. Tmz.com havde billederne af de kyssende bikiniklædte damer.

Siden fandt Miley Cyrus sammen med den australske sanger Cody Simpson. Parret nåede ikke at fejre etårsdag, før forholdet sluttede i sensommeren 2020.

Mens Miley Cyrus altså er forelsket igen, står det noget anderledes til med hendes forældre.

Som Ekstra Bladet skrev tidligere på ugen har skuespilleren Trish Cyrus og countrysangeren Billy Ray Cyrus søgt om skilsmisse efter 30 år som ægtefolk.

Det er i øvrigt tredje gang, at parret har anmodet om skilsmisse. Billy Ray ville skilles tilbage i 2010, men skilsmissen blev siden aflyst. I 2013 var det så Trish, der anmodede om at blive skilt fra sin mand, men også her blev anmodningen trukket tilbage kort tid efter.

Denne gang er det Trish Cyrus, der på grund af 'uløselige uoverenstemmelser' har ønsket at stoppe ægteskabet.