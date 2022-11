Nu må det stoppe!

Skuespiller Emma Corrin mener, at det er på tide, at branchen gør op med kåringer, der kønsopdeler de udøvende.

Det skal således være slut med kategorier som ’bedste mandlige skuespiller’ og ’bedste kvindelige skuespiller’ ved de store award shows. Kategorierne skal i stedet erstattes med én kønsneutral kategori.

- Det handler om, at alle skal føle sig hørt og repræsenteret, siger Emma Corrin til BBC og konstaterer, at prisuddelingerne ikke er inkluderende nok, som de er nu.

- Det er svært for mig at retfærdiggøre, når jeg i mit hoved er non-binær, men bliver nomineret i kvinde-kategorier, siger skuespilleren.

Emma Corrin er non-binær, hvilket vil sige, at man ikke definerer sig som et bestemt køn. Foto: Ritzau Scanpix

Er det vigtigt?

Corrin, der vandt en Golden Globe for sin portrættering af prinsesse Diana i sæson fire af ’The Crown’, påpeger, at kønnet slet ikke bør have betydning, når man har præsteret godt nok til at komme i betragtning til en pris.

- Når det kommer til kategorierne. Er vi så nødt til at præcisere, om man er nomineret for en kvindelig eller mandlig rolle, spørger Emma Corrin.

En talsmand for prisuddelingen BAFTA siger, at man er opmærksom på problematikken og overvejer, hvordan man vil gribe det an.

BRIT Awards fjernede de kønsopdelte kategorier for første gang i år, mens Grammy Awards har været kønsneutrale siden 2012.

