Nu reagerer H&M på anklager

Tøjgiganten er ikke enige med Justin Bieber i, at tøjet ikke er blevet godkendt

H&M er endt i noget af en shitstorm mandag aften, efter Justin Bieber har anklaget dem for ikke at have fået godkendt det merchandise, de sælger med hans navn og ansigt på.

De anklager er tøjgiganten dog ikke enige i.

'Som med alle andre licenserede produkter og partnerskaber fulgte H&M de korrekte godkendelsesprocedurer', skriver pressemedarbejder for H&M Håcan Andersson i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Hvis man spørger Justin Bieber, er han dog langt fra tilfreds med tøjgiganten. Det gav popstjernen udtryk for på sin Instagram mandag aften.

'Jeg har ikke godkendt noget af den her merchandise-kollektion, de sælger hos H&M... det er alt sammen uden tilladelse og godkendelse. tsk,jeg ville ikke købe det, hvis jeg var dig.' skrev han og fortsatte:

'Det H&M merchandise, de har lavet af mig, er lort, og jeg har ikke godkendt det. Lad vær med at købe det'.

Se noget af det omtalte merchandise her:



