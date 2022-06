Nu reagerer hun på massiv kritik

Kim Kardashian nægter, at hun skulle have ødelagt milliondyr Marilyn Monroe-kjole

Man finder medlemmer af Kardashian-klanen samme sted, som man finder dramaet.

Og nu tager Kim Kardashian bladet fra munden i den seneste dramatiske saga, hun er indspundet i.

I den seneste uge har realitystjernen nemlig modtaget massiv kritik for at tage Marilyn Monroes gamle kjole på, da hun i maj skulle en tur på den røde løber til årets Met Gala i New York.

For flere medier og fans har med før og efter-billeder rapporteret, at kjolen ikke har haft supergodt af at blive krænget op over numsen på 41-årige Kardashian. Kjolen var lånt ud af museet Ripleys Believe It or Not!, og på billederne ser det ud til, at der både mangler krystaller, og at stoffet er blevet strakt i tynde trevler omme på bagsiden.

PopCrave var et af de første medier, der lagde mærke til den mulige skade og tweetede nedenstående sammenligning.

Men det vil Kim Kardashian ikke høre tale om.

I et interview med talkshowet 'Today' nægter hun, at der skulle være sket noget med kjolen, da hun bliver adspurgt direkte.

'Nej. Ripley's og jeg arbejdede så godt sammen. Det var personer iført handsker, der gav mig kjolen på', siger hun.

Kardashian fortsætter med at forklare, at hun havde fået lavet en tro kopi af den originale kjole, som hun skiftede til resten af aftenen.

'Det var noget af en proces. Jeg dukkede op til den røde løber i morgenkåbe og hjemmesko, og jeg tog kjolen på i begyndelsen og gik op ad trappen. Jeg havde den nok kun på i 3-4 minutter'.

Kjole til 34 millioner kroner

Kritikerne er som nævnt dog langtfra enige med Kim Kardashian. På Twitter var folk ikke begejstrede for, at kjolen øjensynlig led overlast i forbindelse med stuntet.

Især på Twitter fik kritikken af Kardashian frit løb:

'Folk er vrede, fordi Marilyn bogstavelig talt fik syet den kjole på sig med anmodningen om, at ingen andre måtte bære den. Det krævede i forvejen særlige foranstaltninger at blive udstillet på museet. Kims handlinger er vanvittig respektløse.'

'Hun havde den på i 11 minutter og formåede stadig at ødelægge kjolen. Det betyder ikke noget, at hun skiftede, hun skulle ikke have haft den på i første omgang.'

'Jeg forstår ikke, hvorfor det nogensinde var en mulighed for hende at bære den ... Jeg er en af ​​de få, der faktisk godt kan lide Kim og er Kardashian-fan, og selv jeg var imod, at hun skulle have den på. Hun endte alligevel med at skifte til en kopi, så hvad var meningen?! Ødelagde den for ingenting!'

Og tilbage i maj luftede skaberen af de originale tegninger til kjolen også sin mening om valget af kjole.

- Jeg synes, det var en stor fejl. Marilyn var en gudinde. En skør gudinde, men en gudinde. Hun var bare fabelagtig. Ingen som hende. Og den blev lavet kun til hende. Det var designet til hende. Ingen andre skulle ses i den kjole, sagde designer Bob Mackie til Entertainment Weekly.

Kjolen er en af de dyreste kjoler i verden. Oprindelig blev den solgt i 1962 for 140.000 dollars, hvilket svarer til cirka en million danske kroner. I 2016 blev kjolen købt af Ripleys Believe It or Not! for hele 4,81 millioner dollars, hvilket svarer til cirka 34 millioner danske kroner.