Nu reagerer 'King Richard'

Richard Williams 'tolererer' ikke Will Smiths berygtede slag mod Chris Rock under Oscar-showet

Will Smith, 53, trak overskrifter verden over, da han slog Chris Rock i ansigtet under Oscar-uddelingen søndag aften. Og det fik uden tvivl mere opmærksomhed end den Oscar, han modtog for bedste mandlige hovedrolle for den anmelderroste film 'King Richard'.

Skuespilleren spillede faren til de to tennissuperstjerner Serena og Venus Williams, Richard Wiliams, og han gjorde det så godt, at han nu kan krone karrieren med sin første gyldne statuette.

Manden bag rollen, som Will Smith høstede sin Oscar for, tager nu afstand fra voldsoptrinnet, skriver People.

'Vi kender ikke alle detaljerne om, hvad der skete,' sagde Richard Williams' søn og talsmand Chavoita LeSane til NBC News på Richards vegne.

'Men vi tolererer ikke, at nogen slår andre, medmindre det er i selvforsvar,' lød det videre.

LeSane tilføjede, at 80-årige Richard var chokeret over at se Smith, 53, slå Rock, 57, efter at komikeren lavede en vittighed om Jada Pinkett Smiths barberede hoved, før han overrakte en pris ved ceremonien.

Da People rakte ud til LeSane, sagde han, at Richard 'ønsker at lykønske Will med Oscaren', men at han ikke havde yderligere kommentarer til sagen.

Her ses castet bag 'King Richard', blandt andre Will Smith, Venus Williams og Serena Williams, til premieren i november 2021. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Det er dog ikke kun Richard Williams, der blev chokeret over Oscar-dramaet, men også hans datter Serena Williams, som kort efter hændelsen delte en video i en story på Instagram, hvor hun er tydelig målløs og med åben mund.

I en anden video udtalte tennisstjernen: 'Jeg satte mig bare ned, fordi jeg var nødt til at sætte min drink fra mig.'

Ambassadør for kærlighed

Under sin takketale sammenlignede Smith sig selv med sin 'King Richard'-rolle, som ifølge ham var en 'hård forsvarer af sin familie'.

Efterfølgende undskyldte han til akademiet og sine med-nominerede, mens han var på scenen, hvor han dog undgik at nævne Chris Rock ved navn.

Mandag delte Oscar-vinderen en undskyldning på Instagram:

- Jeg vil gerne offentligt undskylde til dig, Chris. Jeg gik over stregen, og det var forkert af mig. Jeg er flov, og mine handlinger reflekterer ikke den mand, jeg ønsker at være, skrev Smith blandt andet.

Serena Williams fejrer sin sejr mod polske Agnieszka Radwanska ved at kramme sin far, Richard Williams, ved Wimbledon i England i 2012. Foto: Alastair Grant/Ritzau Scanpix

