Nu reagerer konen: Hold jer væk

Hilaria Baldwin beder pressen om at holde sig væk. Familien er blevet jagtet af pressen efter at hendes mand, Alec Baldwin, blev tiltalt for uagtsomt manddrab.

Skuespilleren Alec Baldwin står over for alvorlige anklager, og er blevet tiltalt for uagtsomt manddrab efter den ulykke, der kostede en filmfotograf livet på settet til filmen 'Rust' i oktober 2021.

Anklagerne har fået Baldwin-familien i paparazziernes søgelys og indtil videre har Alec Baldwins kone, Hilaria Baldwin, ikke udtalt sig. Men nu tager hun bladet fra munden og beder pressen om at lade deres børn være i fred.

- Jeg vil have, at I skal vide, at vi har syv børn. Vær sød at lade min familie være i fred. Lad mine børn være. De spørger mig, hvad I laver. Det er svært for mig at sige. Please lad os være. Jeg kommer ikke til at sige noget, siger en følelsesladet Hilaria Baldwin til den fremmødte presse, der følger efter familien.

Nægter sig skyldig

Alec Baldwin har hele tiden nægtet sig skyldig i sagen og forklaret, at han ikke trykkede på aftrækkeren på den rekvisitrevolver, der affyrede det dræbende skud.

Alec Baldwin er derfor ikke tilfreds med tiltalen.I en udtalelse på vegne af Baldwin anklager hans advokat, Luke Nikas, myndighederne for justitsmord.

- Denne beslutning fordrejer fokus på Halyna Hutchins' tragiske død og repræsenterer et skrækkeligt justitsmord. Hr. Baldwin havde ingen grund til at tro, at der var ægte ammunition i revolveren - eller noget sted på settet, siger advokaten ifølge TMZ og fortsætter:

- Han har lænet sig op ad de professionelle, han samarbejdede med, som forsikrede ham om, at våbnet ikke var skarpladt. Vi vil kæmpe mod denne tiltale, og vi vil vinde.

Også våbenspecialist på filmen Hannah Gutierrez Reed, der overrakte pistolen til Alec Baldwin, er blevet tiltalt for uagtsomt manddrab.

