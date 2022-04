Nu reagerer Will Smith

- Jeg accepterer og respekterer akademiets beslutning.

Så kort og præcist lyder reaktionen fra Will Smith ovenpå Oscar Akademiets beslutning om at udelukke ham fra alle dets events i 10 år.

Det skriver CNN.

Beslutningen sker, efter Will Smith under Oscar-showet valgte at uddele en lussing til Chris Rock, der gjorde grin med Will Smiths hustru.

Den 10 år lange straf blev annonceret fredag.

- Bestyrelsen har besluttet, at for en periode på 10 år fra 8. april 2022, vil Mr. Smith ikke være velkommen ved nogle af akademiets events eller arrangementer. Hverken i person eller virtuelt. Dette er ikke begrænset til Oscar-showet, lyder det i en udtalelse fra akademiets præsident David Rubin.

I samme udtalelse kalder bestyrelsesformand Dawn Hudson Smiths opførsel for 'uacceptabel og skadelig'.

Har undskyldt

Will Smith har allerede trukket sig fra Oscar-akademiet, efter at han gav komikeren Chris Rock en lussing - en lussing han ligeledes har undskyldt.

Det skete på Instagram.

'Jeg vil gerne offentligt undskylde til dig, Chris. Jeg gik over stregen, og det var forkert af mig. Jeg er flov, og mine handlinger reflekterer ikke den mand, jeg ønsker at være,' skrev Smith blandt andet og fortsatte:

'Jokes på min bekostning er en del af jobbet, men en vittighed om Jadas sygdom var for meget for mig, og jeg reagerede følelsesmæssigt.'

Smiths hustru, Jada Pinkett Smith, lider af sygdommen alopecia areata, som også kaldes pletskaldethed og kan medføre, at man mister håret. Det er grunden til, at hun har kronraget sig.