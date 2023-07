Nu siger hun stop

Den garvede skuespillerinde Emily Blunt tager et års pause fra at spille skuespil

Efter en hovedrolle i den store Christopher Nolan-film 'Oppenheimer', der har premiere om et par uger, sætter den britiske skuespillerinde Emily Blunt nu karrieren på pause.

Det forklarer hun i podcasten 'Table for Two with Bruce Bozzi'.

- Jeg vil ikke arbejde i et års tid. Jeg arbejdede en del sidste år, og nu er mit ældste barn ni, siger hun.

Hun forklarer, at hun gerne vil nyde sine børn, mens de er i de yngre år.

Sammen med skuespillerkollegaen John Krasinski, som hun giftede sig med i 2010, har hun børnene Hazel på ni og Violet på seks.

- 'Vil du vække mig? Vil du følge mig i skole? Vil du hente mig? Vil du lægge mig i seng?' Jeg kan bare mærke i mine knogler, at jeg skal være der for dem i et godt stykke tid, siger hun.

Vil andet end at være mor

Hun forklarer videre, at det også handler om en slags skyldsfølelse, når hun tager de mere tidskrævende og længere roller, og det kan have store følelsesmæssige omkostninger.

Skyldfølelsen kommer, når hun føler, at der bliver set ned på, når man ikke vil vie hele sit liv mor-rollen.

- Jeg tror måske, alle mødre får det. Man er bare tilbøjelig til at få det dårligt, hvis man nu - gud forbyde det - vil noget ud over at være mor også, siger hun.

- Jeg er stor fortaler for, at kvinder er ambitiøse, tilføjer hun.