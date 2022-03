Nu skal han i rummet

Den amerikanske komiker og skuespiller Pete Davidson, der ofte skaber overskrifter for sit forhold til Kim Kardashian, 41, skal til rummet som en del af et seks-mands team på Blue Origins rumrejse i næste uge.

Det oplyser selskabet ifølge AFP.

'Saturday Night Live'-stjernen er den eneste på holdet, der ikke skal betale for rejsen ombord på New Shepard-raketten, som er planlagt til at lette fra Texas i USA den 23. marts klokken halv ni om morgenen. Billetpriserne forbliver dog hemmelige, som de har gjort siden den første flyvning.

Rejsen bliver således den fjerde i rækken af rumrejser med en besætning ombord, hvoraf den første blev foretaget af selskabets grundlægger, milliardæren Jeff Bezos, sidste sommer.

Udover 28-årige Davidson består teamet af Marty Allen, Sharon Hagle, Marc Hagle, Jim Kitchen og Dr. Geroge Nield.

I løbet af den 11 minutter lange tur vil passagerne opleve flere minutters vægtløshed, ligesom de kommer til at se jorden fra en afstand, der bestemt ikke er alle mennesker forundt.

Davidson har tidligere dannet par med blandt andre verdensstjernen Ariana Grande og skuespiller Kate Beckinsale. Foto: Tom Brenner/Ritzau Scanpix

People skiver endvidere, at den kendte komiker var til middag hos Jeff Bezos i sidste uge, hvor det angiveligt blev besluttet, at han skulle med på rumrejsen.

Ifølge mediet skulle det være et længe ønsket scenarie for Pete Davidson at opleve rummet på første parket, og nu ser det altså ud til, at han får sit ønske opfyldt.

Davidson har længe været et hot samtaleemne i medierne, efter han begyndte at date realitystjernen Kim Kardashian, hvis omstridte skilsmisse fra rapperen Kanye West blev en realitet tidligere på måneden.

West, også kendt som Ye, har sidenhen ikke lagt skjul på sin vrede mod Kims nye flamme, idet han blandt andet har begravet den unge komiker levende i en ny animeret musikvideo.