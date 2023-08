Nu skal hun begraves: Hyldes på bjergskråning

Den nyligt afdøde sangerinde begraves tirsdag i den irske by Bray, hvor der som hyldest er opført et kæmpe mindesmærke

26 juni kom den tragiske nyhed om, at den irske sangerinde Sinéad O'Connor var død i en alder af 56 år.

Politiet fortalte, at sangerinden blev fundet død på en privatadresse i London, samt at de ikke betragtede hendes død som værende mistænkelig.

Det er endnu ikke kommet frem, hvad 'Nothing Compares to You'-sangerinden døde af, men et faktum er dog, at hun fortsat var fuldstændig knust, efter at hendes søn Shane tog sit eget liv i januar i fjor i en alder af blot 17 år.

Nu har Sinéad O'Connors familie offentliggjort detaljer om sangerindes kommende begravelse.

Det skriver The Guardian.

Meldingen fra familien lyder, at sangerinden vil blive begravet tirsdag i den irske by Gray, hvor offentligheden vil få mulighed for at vise den sidste respekt, når kortegen bevæger sig langs kysten.

- Med dette optog vil vi som familie gerne anerkende den bølge af kærlighed, som Sinéad har fået fra befolkningen, siden hun forlod denne verden og rejste videre, lyder det fra familien.

Kæmpe hyldest på bjergskråning

Som hyldest til den afdøde sangerinde blev der 11 dage efter sangerindens død opført et kæmpe skilt på en irsk bjergskråning. Det enorme skilt befinder sig med udsigt over den irske kystby Bray, hvor hun tirsdag skal begraves.

Beskeden er skrevet med næsten ti meter høje bogstaver og lyder: 'ÉIRE SINÉAD'.

'Éire' er det irske ord for Irland.

Hyldesten er placeret på en bjergside ved et nyligt genopdaget navigationsmærke, der blev brugt til at guide piloter under Anden Verdenskrig.

Skiltet blev opført 11 dage efter sangerindens død, men måtte fjernes igen søndag aften.

- Der er blevet sagt så meget om Sinéad siden hendes nylige bortgang. Jeg er ikke sikker på, hvad der er tilbage at sige, udtalte den kreative direktør bag intiativet Richard Seabrooke og fortsatte:

- Vi ville bare benytte lejligheden til at markere øjeblikket med en modig erklæring, der symboliserer, hvad hun betød for vores lille land.

