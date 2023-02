Nu slår hun igen

I et nyt opslag på de sociale medier svarer Madonna nu tilbage på omtalen af hendes udseende efter hendes optræden ved The Grammy Awards

'I kommer ikke til at knække min sjæl'

Sådan skriver den 64-årige sangerinde Madonna i et opslag på Instagram som modsvar på internettets enorme forargelse over hendes udseende, da hun introducerede kunstnerne Sam Smith og Kim Petras ved The Grammy Awards 2023.

'Endnu en gang er jeg fanget i skæret af alderisme og kvindehad, der gennemsyrer den verden, vi lever i.'

Læs også: Fans forvirrede: - Hun er ikke til at kende

Ifølge stjernen er kritikken af hendes udseende et led i et større samfundsproblem, hvor kvinder over 45 år bliver straffet af omverdenen, hvis de stadig prøver at være hårdtarbejdende, viljestærke og eventyrlystne i deres senere år

'Jeg har aldrig undskyldt for nogen af ​​de kreative valg, jeg har truffet, eller den måde, jeg ser ud eller klæder mig på, og jeg har ikke tænkt mig at begynde nu.'

Annonce:

Samtidig mener sangerinden også, at kritikken er endnu et udtryk for, at pressen altid har været efter hende, og at nærbillederne af hende er taget af en pressefotograf med et objektiv, som ville forvrænge ethvert menneskes ansigt.

'Jeg er blevet nedgjort af medierne siden begyndelsen af ​​min karriere, men jeg forstår, at det hele er en test, og jeg er glad for at bane vej, så alle kvinder efter mig kan få det nemmere i de kommende år.'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Herhjemme er især Anni Fønsby fortaler for, at en kvinde godt må være stolt over at holde sig godt. Se de eksklusive billeder af hende her: Anni fylder 50: - Jeg kan lide hvad jeg ser