Nu taler Biebers hustru

Aflyst. Aflyst. Aflyst. Aflyst. Aflyst. Aflyst.

Sådan har Justin Biebers kalender set ud, siden at verdensstjernen for nyligt offentliggjorde, at han er blevet ramt af Ramsay Hunt Syndrom - en virus, der har gjort popikonet lam i den ene halvdel af ansigtet.

Men nu kommer Biebers hustru, Hailey Bieber, med opløftende nyheder, der taler ind i dem, som Søren Eskildsen, talsmand for Smukfest, for nylig tegnede overfor Ekstra Bladet.

- Han får det bedre dag for dag. Han har det også meget bedre, men det var jo uden tvivl enormt skræmmende og en underlig situation pludselig at være i, fortæller fru Bieber i 'Good Morning America'

– Men han kommer til at få det godt igen. Jeg er bare taknemmelig for, at han er okay, fortsatte Hailey Bieber.

Overfor Ekstra Bladet har Søren Eskildsen, bekræftet at det fortsat er planen, at verdensstjernen lægger vejen forbi Bøgeskoven til august.

- Aflysningsperioden omfatter ikke Smukfest. Derfor ønsker vi ham god bedring og ser i høj grad frem til at se ham på Bøgescenen til august, lød det fra Eskildsen til Ekstra Bladet.

Nervesygdom

Det var på Instagram at verdensstjernen offentliggjorde, at han var blevet ramt af Ramsay Hunt Syndrom. Det gjorde han i en video.

- Som I kan se, kan jeg ikke blinke med mit ene øje. Jeg kan ikke smile i den ene side af ansigtet, og jeg kan ikke bevæge mit ene næsebor. Jeg er helt lammet i den ene side af ansigtet, lød det fra den canadiske hitmager i videoen, hvor han fortsatte:

- Til jer, der er frustrerede over de aflyste koncerter, kan jeg sige, at jeg ikke er i stand at gennemføre dem. Det er ret alvorligt, som I kan se. Jeg ville ønske, det ikke var sådan. Men min krop forsøger at fortælle, at jeg skal sætte farten ned. Det håber jeg, I forstår.

Justin Biebers planlagte koncert på Smukfest er onsdag 3. august.