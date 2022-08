Nu taler han om skilsmisse

Efter 25 år som mand og kone skal actionstjernen Sylvester Stallone og den tidligere model Jennifer Flavin skilles.

Det kom frem onsdag, da det amerikanske medie TMZ ud fra retsdokumenter kunne afsløre, at Jennifer Flavin har søgt om skilsmisse.

Natten til torsdag bekræfter Sylvester Stallone over for TMZ, at den er god nok.

Ifølge Stallone skyldes skilsmissen, at han og Jennifer Flavin vil forskellige ting.

- Vi har bevæget os i forskellige retninger. Jeg har den dybeste respekt for Jennifer. Jeg vil altid elske hende. Hun er en fantastisk kvinde. Hun er det flinkeste menneske, jeg nogensinde har mødt, siger han til mediet.

Jennifer Flavin har ikke udtalt sig om skilsmissen.

Afviser rygter

Dermed maner Sylvester Stallone de rygter i jorden, der har gået på, at skilsmissen skyldes den rottweiler, han har anskaffet sig.

Annonce:

Rygterne begyndte, da det kom frem, at Sylvester Stallone havde fået fjernet den tatovering af konen, han i årevis har haft på overarmen, og i stedet fået tatoveret et portræt af sin afdøde hund Butkus, som også spillede med i 'Rocky'-filmene.

En repræsentant for Stallone har dog pure afvist, at tatoveringen havde noget at gøre med knas i parforholdet.

- Hr. Stallone ville gerne genopfriske tatoveringen af sin kone, Jennifer. Dog var resultatet utilfredsstillende, sagde talspersonen til Daily Mail.

76-årige Sylvester Stallone og 54-årige Jennifer Flavin blev gift i 1997. Sammen har de døtrene Sistine, Sophia og Scarlet. Stallone har desuden børnene Sage og Seargeoh fra tidligere forhold.

Vanvittigt tilfælde: Rambo viste sig at være virkelig

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Årets Paradise-vindere var lørdag med i 'Der er brev'. Hør, hvad de har brugt pengene på herunder eller i din podcast-app