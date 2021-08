Nu taler han ud efter bruddet

Alex Rodriguez lader til at holde modet oppe efter bruddet med sangerinden Jennifer Lopez tidligere på året.

- Jeg havde fem års fantastisk liv og partnerskab, også med mine døtre, og vi lærte så meget, siger Alex Rodriguez til Entertainment Tonight.

Han fortæller videre, at han er taknemlig for de sidste fem år, og nu har mulighed for at komme videre.

- Jeg er et godt sted. Jeg er så taknemlig for, hvor Gud har placeret mig, og jeg glæder mig virkelig. Mest til at se, hvordan mine piger bliver ved med at udvikle sig, siger Alex Rodriguez.

Forholdet imellem verdensstjernen og den tidligere baseball-spiller var heller ikke en dans på røde roser. Playboy-modellen Zoe Gregory påstod nemlig kort tid før deres forlovelse, at hun modtog bunkevis af lumre beskeder og dick pics fra Alex Rodriguez. Parret kommenterede aldrig på sagen.

Jennifer er videre

Tre måneder efter parret gik fra hinanden og ophævede forlovelsen, kunne Jennifer Lopez afslører på sin Instagram-profil, at hun og ekskæresten Ben Affleck atter havde fundet melodien.

Nyheden annoncerede hun i forbindelse med sin 52 års fødelsdag.

Jennifer Lopez og Ben Affleck var forlovet fra 2002 til 2004. De blev ved med at udskyde brylluppet, og til sidst gik de fra hinanden. Nu er de dog sammen igen.