Nu taler producer: Derfor stoppede vi ham ikke

ABC's producer Rob Mills sad i produktionsrummet under søndagens Oscar-uddeling, og herfra oplevede han Will Smiths famøse lussing mod Chris Rock på tæt hold.

Nu fortæller han mere om, hvilke tanker der gik igennem hovedet på ham selv og resten af Oscar-produktionen, da den uventede lussing fløj igennem lokalet.

- Han (Chris Rock, red.) lavede joken. Det var tydeligt, at den ikke faldt i god jord hos Jada. Og så ser du Will rejse sig og gå op på scenen, siger han til Variety og fortsætter:

- Det begyndte at gå op for os, at det her var virkeligt, da Chris, der bestemt kender til grænserne for broadcasting, sagde: 'Will Smith har lige pandet mig en.' Det var her, det blev tydeligt, at det ikke var en joke, lyder det fra Mills.

Produceren fortæller samtidig, at de også bemærkede alvoren, da de involverede begyndte at bande af hinanden.

Gjorde sig mange overvejelser

Rob Mills fortæller videre, at de gjorde sig mange overvejelser i produktionsrummet efterfølgende.

- Når man sidder med knappen, hvilket jeg ikke gjorde, men mine kolleger gjorde, så tror jeg, at vi alle har det sådan, at vi hellere vil overkorrigere end at lade noget komme igennem, lyder det fra Mills.

- Vi hørte, at Denzel Washington og Tyler Penny var gået over til Will for at se, hvad der skete og for at tilbyde deres hjælp. Men man skal også huske, at vi var i gang med et live-show. Var det her noget, der var blevet optaget på forhånd, ville vi have stoppet det. Tingene ville være blevet italesat. Vi ville have set på, hvad vi skulle have gjort som det næste, siger han.

Joken faldt ikke i god jord hos Jada Pinkett Smith. Foto: Robyn Beck/Ritzau Scanpix

Ville ikke stoppe

Sådan endte det dog af flere årsager ikke, lyder det fra produceren.

- Men her skal man også huske på, at vi havde et show at lave. Det er klart, at det her var ulykkeligt, men det var ikke i en sådan grad, at vi tænkte: 'Okay. Vi må stoppe hele showet,' og så fortsatte det, lyder det fra Mills.

Han sender i den forbindelse en særlig tanke til en af sine nære kolleger, der havde styringen den dag.

- Jeg vil gerne hylde instruktør Glenn Weiss. Jeg var i kontrolrummet med ham nytårsaften, da Mariah Carey havde stemmeproblemer, da hun skulle synge. Jeg var med ham, da de afleverede den forkerte kuvert til 'La La Land', og jeg var med ham i aftes. Og der er ingen, der er mere cool og holder hovedet mere koldt end ham. Han er virkelig den bedste i sådan nogle situationer.

Mills fortæller samtidig, at de nu fra produktionens vil tale om, hvad de kan gøre anderledes eller bedre en anden gang, hvis noget lignende nogensinde skulle ske.

Siden episoden har Oscar-akademiet oplyst, at de 'fordømmer' lussingen, og at de vil undersøge forløbet og eventuelle konsekvenser nærmere.

Tirsdag nat dansk tid brød Will Smith tavsheden og kom med en officiel undskyldning til Chris Rock.

