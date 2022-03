Nu taler Will Smiths mor: - Jeg har aldrig set ham gøre den slags

Carolyn Smith slår fast, at hun trods sønnens voldsepisode under Oscar-uddelingen er stolt af ham

En tsunami af fordømmelse er strømmet ind over Will Smith, efter han under årets Oscar-fest gik amok og stak komikeren Chris Rock en syngende lussing.

Men den 53-årige stjerne, der på den dramatiske aften også blev hædret med en Oscar i kategorien bedste mandlige skuespiller for sit skuespil i filmen 'King Richard', har sin mors fulde støtte og opbakning.

Det fortæller hans mor, Carolyn Smith, i et interview med tv-stationen ABC.

- Jeg ved, hvor hårdt og meget han arbejdede. Da jeg hørte hans navn, tænkte jeg bare 'yes', siger hun om hans Oscar-sejr.

Sammen med flere familiemedlemmer fulgte hun med i Oscar-festen på tv hjemme i Philadelphia.

Om det dramatiske optrin, der er gået verden rundt de seneste døgn, siger hun:

- Han er et meget venligt og udadvendt menneske. Det er første gang, jeg har set det slå klik for ham. Første gang i hans levetid, siger hun og understreger:

- Jeg har aldrig set ham gøre den slags før.

Øjeblikket, hvor Smithlanger ud efter Chris Rock er gået verden rundt.

Will Smiths lillesøster, Ellen, medvirker også i interviewet, og hun har ofte oplevet, hvilket pres hendes bror har været under i rampelyset.

- Jeg har haft mange samtaler med ham, og det knuser mit hjerte at høre om alt det, han har været igennem for at nå dertil, hvor han er i dag, siger hun.

Familien understreger, at episoden på ingen vis definerer Will Smith som menneske, men at skuespilleren tværtimod er et kærligt menneske, der sætter familien først.

- Jeg er stolt af den, han er, siger Carolyn Smith, som opfordrer sin søn til at slappe af og tage en ferie med familien for at komme væk fra den voldsomme virak.