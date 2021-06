Nu undskylder Britney Spears

Britney Spears vil have sit liv tilbage.

Det satte onsdagens retssag to tykke streger under. Og nu har det amerikanske popidol på sin Instagram-profil forklaret, hvorfor hun i lang tid har ladet, som om tingene var okay - selvom de ikke var.

'Jeg skriver det her, så folk ikke tror, at mit liv er perfekt. For det er det bestemt ikke,' skriver Britney Spears og fortsætter:

'Og hvis du har læst om mig i nyhederne den seneste uge, så ved du nu med sikkerhed, at det ikke er perfekt!'

Siger undskyld

I opslaget har Britney Spears lagt et billede op, hvor der er et citat fra Albert Einstein.

'Hvis du vil have, at dine børn skal blive intelligente, skal du læse eventyr for dem.'

Citatet henvender sig direkte til popdronningens mor, som - lige meget hvor dårlig en dag hun havde haft - ifølge Spears altid var glad og positiv for sine børns skyld. Hun lod som om, så andre kunne få det bedre.

Og det er lige præcis dét, 'Toxic'-sangeren nu undskylder for selv at have gjort.

'Jeg undskylder for at have ladet som om, mit liv var fint de seneste to år. Jeg gjorde det af stolthed, og fordi jeg syntes, det ville være pinligt at dele de ting, der egentlig skete,' skriver hun.

Det hjalp at lade som om

Men for Britney Spears var der en mening med ikke at dele sandheden. Det hjalp hende at lade, som om alt var fint.

'Tro mig, eller lad være. Det hjalp mig at lade, som om alt var okay.'

'Jeg føler, at Instagram har hjulpet mig med at komme igennem det her helvede og føle, at jeg betød noget.'

Sådan så Britney Spears ud, efter hun fjernede alt sit hår. Foto: Ritzau Scanpix

Faren styrer hendes liv

I 2007 havde Britney Spears et mentalt sammenbrud, hvor hun blandt andet barberede sig totalt kronraget.

Efter den episode har en domstol givet Britney Spears far, James Spears, myndigheden til at styre over popsangerens liv og økonomi.

Normalt anvendes sådan en ordning, når man vil beskytte ældre, demensramte eller svage.

Ekstra Bladet har skrevet om Britney Spears' forvandling fra popprinsesse til umyndiggørelse, som du kan læse her.