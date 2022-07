Nu undskylder han for lussing

Under årets Oscar-uddeling stak skuespiller Will Smith komikeren Chris Rock en lussing, hvilket trak overskrifter verden over. Nu har skuespilleren delt en video, hvori han undskylder

Midt på scenen til årets Oscar-uddeling stak Will Smith komikerne Chris Rock en lussing, da han lavede en joke om Will Smiths kone.

Det har efterfølgende fået store konsekvenser for skuespilleren, der er blevet udelukket af akademiet i ti år.

Nu har Will Smith delt en video på Youtube, hvori han svarer på spørgsmål om episoden, og så får han også sendt en direkte undskyldning til Chris Rock.

- Jeg var helt omtåget på det tidspunkt. Det hele er lidt sløret. Jeg har rakt ud til Chris, og den besked, jeg fik tilbage, var, at han ikke er klar til at tale, men at han vil række ud, når han er.

- Så jeg vil sige til dig, Chris; Jeg undskylder overfor dig. Min opførsel var uacceptabel, og jeg er her, når du er klar til at tale, lyder det.

Det er dog ikke kun Chris Rock, der får en undskyldning fra Will Smith. Episoden har nemlig også påvirket komikerens familie.

- Jeg vil gerne undskylde overfor Chris' mor. Jeg så et interview, som hun gav, og du ved... Det var en af de ting, der var med det øjeblik, som jeg ikke overvejede. Jeg tænkte ikke på, hvor mange mennesker, der blev såret i det øjeblik.

- Så jeg vil gerne undskylde overfor Chris' mor, og jeg vil gerne undskylde overfor Chris' familie. Specifikt Tony Rock (Chris Rocks lillebror, red.), vi havde et godt forhold, han var 'min mand', og det her kan sikkert ikke løses, siger Will Smith.

Lussingen satte en dæmper på stemningen til Oscar-uddelingen. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Afviser konens involvering

Herefter retter han henvendelse til sine fans.

- Jeg kan sige til jer alle lige nu, at der er ingen del af mig, der tænker, det var den rigtige måde at handle på i det øjeblik. Det er ingen del af mig, som tænker, det er den optimale måde at løse en følelse af respektløshed eller fornærmelser.

Will Smith bliver også spurgt, om det var hans hustru, Jada, der bad ham om at gøre noget, men det afviser han, og så undskylder han også overfor sin egen familie.

- Undskyld, skat. Jeg vil gerne undskylde overfor mine børn og min familie for den opmærksomhed, jeg bragte på os alle.

- Til alle mine mednominerede, jeg vandt kun, fordi I stemte på mig, og det knuser virkelig mit hjerte, at jeg stjal jeres øjeblik og ødelagde det.