Nu undskylder han

Det er ikke altid lige nemt at komme godt ud af det med sine kollegaer. Heller ikke når der er tale om verdensstjerner.

Stemningen mellem stjernerapperne Ye, tidligere kendt som Kanye west, og Soulja Boy har mildest talt været anspændt på det seneste, efter det kom frem, at Ye havde fjernet Solujas vers fra nummeret 'Remote Control', som var en del af albummet 'DONDA'.

Det skriver HolywoodLife.

Det skabte splid mellem de to stjerner, da 31-årige Soulja ikke var glad for Yes beslutning, og som han i øvrigt ikke var blevet oplyst om.

Men nu ser det ud til, at West forsøger at rede trådene ud med den unge rapper, idet han har sendt en skriftlig undskyldning til rapperen.

Ye dokumenterede efterfølgende deres beskedkorrespondance på sin Instagram-profil, hvor han giver en undskyldning til Soulja:

'Yo, det er Ye. Elsker dig bror. Jeg skulle have fortalt dig, at jeg ikke ville bruge verset', hvortil Soulja svarer:

'Elsker også dig bror. Det var alt, hvad jeg ønskede.'

Og mere skulle der åbenbart ikke til for at tø isen op mellem de to, der straks blev gode venner igen.